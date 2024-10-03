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Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 3 октября 2024 года

Бои в Курской области продолжаются уже 59 дней. За это время потери ВСУ на Курском направлении превысили 19 850 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 3 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Атака беспилотников

В районе города Курчатов, где находится Курская АЭС, средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен украинский беспилотник. Он упал и взорвался в нескольких километрах от станции, вызвав пожар. Атомная электростанция продолжает работать в штатном режиме, радиационный фон в норме.

Губернатор Алексей Смирнов уточнил, что взрыв произошел в хозяйственной постройке, не связанной с АЭС. В сообщении губернатора ничего не говорится о пострадавших и разрушениях.

В Курской области действует режим ЧС и режим контртеррористической операции. На въезд в Курчатов введены ограничения «в целях обеспечения дополнительных мер безопасности». Движение транспорта через промзону АЭС ограничено.

Поздее Минобороны РФ сообщило об уничтожении трёх украинских беспилотников в регионе.

«Третьего октября 2024 года с 13.50 до 17.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области» — говорится в сообщении ведомства.

Ход операции по уничтожению ВСУ

Российские войска за сутки отразили две контратаки ВСУ в районе Плехово. Также ВС РФ предотвратили пять попыток прорыва в направлении Нового Пути, не допустив перехода государственной границы. Подразделения группировки «Север» продолжают наступление, нанося удары по украинским силам в ряде населенных пунктов.

Силы ПВО ночью сбили 14 беспилотников над Курской областью. За сутки Вооруженные силы Украины потеряли более 300 военнослужащих на курском направлении, сообщили в Минобороны России. Также были уничтожены четыре боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, включая две американские САУ Paladin, шведскую САУ Archer и три автомобиля. За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 19 850 человек.