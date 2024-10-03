Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 3 октября 2024 года

Атака беспилотников
В районе города Курчатов, где находится Курская АЭС, средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен украинский беспилотник. Он упал и взорвался в нескольких километрах от станции, вызвав пожар. Атомная электростанция продолжает работать в штатном режиме, радиационный фон в норме.
Губернатор Алексей Смирнов уточнил, что взрыв произошел в хозяйственной постройке, не связанной с АЭС. В сообщении губернатора ничего не говорится о пострадавших и разрушениях.
В Курской области действует режим ЧС и режим контртеррористической операции. На въезд в Курчатов введены ограничения «в целях обеспечения дополнительных мер безопасности». Движение транспорта через промзону АЭС ограничено.
Поздее Минобороны РФ сообщило об уничтожении трёх украинских беспилотников в регионе.
Ход операции по уничтожению ВСУ
Российские войска за сутки отразили две контратаки ВСУ в районе Плехово. Также ВС РФ предотвратили пять попыток прорыва в направлении Нового Пути, не допустив перехода государственной границы. Подразделения группировки «Север» продолжают наступление, нанося удары по украинским силам в ряде населенных пунктов.
Силы ПВО ночью сбили 14 беспилотников над Курской областью. За сутки Вооруженные силы Украины потеряли более 300 военнослужащих на курском направлении, сообщили в Минобороны России. Также были уничтожены четыре боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, включая две американские САУ Paladin, шведскую САУ Archer и три автомобиля. За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 19 850 человек.