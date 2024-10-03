Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 3 октября 2024 года

Силы ПВО ночью сбили 14 беспилотников над Курской областью. За сутки Вооруженные силы Украины потеряли более 300 военнослужащих на курском направлении, сообщили в Минобороны России. Также были уничтожены четыре боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, включая две американские САУ Paladin, шведскую САУ Archer и три автомобиля. За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 19 850 человек.