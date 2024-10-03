В ДНР четыре сотрудника МЧС получили контузию при атаке дрона ВСУ

«В ДНР пострадали четыре сотрудника МЧС России. Из-за атаки БПЛА в Горловке загорелись сухая трава и мусор. После ликвидации пожара огнеборцы в небе заметили беспилотник. Им чудом удалось спуститься в укрытие. Из-за сброса ВОП (взрывоопасного предмета) повреждена автоцистерна. Вернувшись в подразделение, спасатели почувствовали себя плохо. С контузией они госпитализированы», — говорится в сообщении.