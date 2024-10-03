Подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре перешли под контроль ВС России

Пушилин добавил, что Угледар имел для Украины стратегическое значение, так как он располагается на господствующей высоте, поэтому ВСУ так упирались и хотели его удержать. По его словам, противник выстраивал в городе точки наблюдения и систему ретрансляторов, которые позволяли ему на десятки километров вперед видеть, что происходит на поле боя и следить за российскими подразделениями.