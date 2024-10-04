Олбани
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило об уничтожении склада с техникой ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения ВДВ поразили склад вооружений и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«После выявления операторами разведывательного беспилотного летательного аппарата временного склада ВСУ с вооружением и военной техникой координаты целей были незамедлительно переданы расчетам 122-мм гаубиц Д-30», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевые расчеты гаубиц ежедневно уничтожают пехоту, бронетехнику и артиллерийские расчеты противника. «Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов противник постоянно несет потери в живой силе и технике, не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава», — добавили в Минобороны.