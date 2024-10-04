Минобороны сообщило об уничтожении склада с техникой ВСУ в курском приграничье

Отмечается, что боевые расчеты гаубиц ежедневно уничтожают пехоту, бронетехнику и артиллерийские расчеты противника. «Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов противник постоянно несет потери в живой силе и технике, не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава», — добавили в Минобороны.