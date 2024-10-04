В Минобороны рассказали о паническом бегстве боевиков ВСУ из Угледара

В четверг Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Угледар. Вечером того же дня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город имел для ВСУ стратегическое значение, поскольку располагается на господствующей высоте, поэтому украинские войска так упирались и хотели удержать это населенный пункт. Такое же стратегическое значение, по его словам, Угледар имеет и для российских военных.