В Приморье дети участников СВО могут бесплатно питаться в школах

Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, нужно написать заявление о предоставлении бесплатного одноразового горячего питания и передать его директору школы. К заявлению также необходимо приложить документ, подтверждающий факт того, что ребенок является членом семьи участника СВО. Подробную информацию можно получить в управлении образования администрации своего муниципального образования.