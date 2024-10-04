В Приморье дети участников СВО могут бесплатно питаться в школах

Это одна из мер поддержки участников спецоперации и их семей.
Так, бесплатное одноразовое питание в школах Приморья предоставляется детям участников специальной военной операции. Оно организовано для школьников 5 — 11 классов во всех муниципалитетах региона, уточнили в краевом министерстве образования.
Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, нужно написать заявление о предоставлении бесплатного одноразового горячего питания и передать его директору школы. К заявлению также необходимо приложить документ, подтверждающий факт того, что ребенок является членом семьи участника СВО. Подробную информацию можно получить в управлении образования администрации своего муниципального образования.
Напомним, для участников специальной военной операции и членов их семей в Приморье действует целый комплекс мер поддержки. На его реализацию направлено уже более 6,8 миллиарда рублей, информирует пресс-служба правительства Приморского края.