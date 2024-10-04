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В Красноярском крае семьям участников СВО предоставляют комплексную поддержку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В нее входят выплаты, бесплатная юридическая помощь, места в детском саду для детей, специальные студенческие стипендии и многое другое.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В нее входят выплаты, бесплатная юридическая помощь, места в детском саду для детей, специальные студенческие стипендии и многое другое.

Подробнее обо всех мерах поддержки семей бойцов — в карточках.

Источник: Правительство Красноярского края