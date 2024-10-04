Жена участника СВО из Ессентуков обратилась к ООН с просьбой

«Прошу Организацию Объединенных Наций и международные правозащитные организации обратить внимание на нарушение правил ведения войны и помочь мне вернуть мужа из плена ВСУ. Со мной связались в Telegram, сообщили, что мой муж находится в плену и для его освобождения я должна поджечь пятигорский военкомат или военную машину. Если не пришлю видео, мне пришлют видео с его отрезанной головой. Прошу общественность о помощи. Помогите», — говорит Полий на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.