В ходе СВО погиб гранатометчик из Пермского края Илдар Имайкин

Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми простились с экс-защитником хоккейного клуба «Молот» Егором Сорокиным. Он отправился на СВО в августе 2024 года. Подготовку проходил в Донбассе. Был пулемётчиком. С семьёй связывался в последний раз 13 августа. Посмертно награждён Орденом Мужества за отвагу, которую проявил в бою. У пермяка осталась дочь.