В ходе СВО погиб гранатометчик из Пермского края Илдар Имайкин

Гранатомётчик из Пермского края Илдар Имайкин погиб в ходе СВО, сообщила администрация Бардымского округа.
Он отправился в зону спецоперации, подписав контракт в сентябре 2023 года. Служил в звании ефрейтора.
«Илдар Имайкин погиб 7 марта 2024 года при выполнении специальных задач. За самоотверженность и отвагу награждён Орденом Мужества посмертно. Скорбим вместе с родными и близкими солдата», — говорят в администрации округа.
Церемония прощания уже состоялась.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми простились с экс-защитником хоккейного клуба «Молот» Егором Сорокиным. Он отправился на СВО в августе 2024 года. Подготовку проходил в Донбассе. Был пулемётчиком. С семьёй связывался в последний раз 13 августа. Посмертно награждён Орденом Мужества за отвагу, которую проявил в бою. У пермяка осталась дочь.