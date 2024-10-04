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В ходе СВО погиб гранатометчик из Пермского края Илдар Имайкин

Церемония прощания уже состоялась.

Источник: Reuters

Гранатомётчик из Пермского края Илдар Имайкин погиб в ходе СВО, сообщила администрация Бардымского округа.

Он отправился в зону спецоперации, подписав контракт в сентябре 2023 года. Служил в звании ефрейтора.

«Илдар Имайкин погиб 7 марта 2024 года при выполнении специальных задач. За самоотверженность и отвагу награждён Орденом Мужества посмертно. Скорбим вместе с родными и близкими солдата», — говорят в администрации округа.

Церемония прощания уже состоялась.

Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми простились с экс-защитником хоккейного клуба «Молот» Егором Сорокиным. Он отправился на СВО в августе 2024 года. Подготовку проходил в Донбассе. Был пулемётчиком. С семьёй связывался в последний раз 13 августа. Посмертно награждён Орденом Мужества за отвагу, которую проявил в бою. У пермяка осталась дочь.