Над Азовским морем сбили пять дронов

«Над территорией Белгородской области уничтожено 6 беспилотников, над Воронежской областью уничтожено и перехвачено 6 дронов, 5 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один — над Ростовской областью», — сказано в сообщении военного ведомства.