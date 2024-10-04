Над Азовским морем сбили пять дронов

Отмечается, что в течение ночи были сбиты и подавлены 18 вражеских дронов.
«Над территорией Белгородской области уничтожено 6 беспилотников, над Воронежской областью уничтожено и перехвачено 6 дронов, 5 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один — над Ростовской областью», — сказано в сообщении военного ведомства.
В ночь на пятницу в Воронежской области дрон упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе. По данным губернатора региона Александра Гусева, в результате загорелась пустая цистерна. Тушение огня продолжается.
По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, утром в пятницу в районе села Песчанокопское средства радиоэлектронной борьбы подавили вражеский ударный БПЛА. Пострадавших нет.