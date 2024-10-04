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Над Азовским морем сбили пять дронов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на приграничье и южные регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в течение ночи были сбиты и подавлены 18 вражеских дронов.

«Над территорией Белгородской области уничтожено 6 беспилотников, над Воронежской областью уничтожено и перехвачено 6 дронов, 5 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один — над Ростовской областью», — сказано в сообщении военного ведомства.

В ночь на пятницу в Воронежской области дрон упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе. По данным губернатора региона Александра Гусева, в результате загорелась пустая цистерна. Тушение огня продолжается.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, утром в пятницу в районе села Песчанокопское средства радиоэлектронной борьбы подавили вражеский ударный БПЛА. Пострадавших нет.