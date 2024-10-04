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Над тремя областями и Азовским морем за ночь уничтожили 18 БПЛА

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, Азовским морем и Ростовской областью, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

«Над территорией Белгородской области уничтожено 6 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожено и перехвачено 6 БПЛА, 5 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один — над территорией Ростовской области», — добавили в МО РФ.