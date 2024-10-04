Над тремя областями и Азовским морем за ночь уничтожили 18 БПЛА

«Над территорией Белгородской области уничтожено 6 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожено и перехвачено 6 БПЛА, 5 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один — над территорией Ростовской области», — добавили в МО РФ.