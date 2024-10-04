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В результате атаки БПЛА в Ростовской области никто не пострадал

Губернатор Голубев: пострадавших после атаки БПЛА в Ростовской области нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пострадавших после атаки БПЛА в Ростовской области нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, Азовским морем и Ростовской областью.

«Сегодня утром в районе села Песчанокопское средствами радиоэлектронной борьбы подавлен вражеский ударный БПЛА. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.