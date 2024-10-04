В результате атаки БПЛА в Ростовской области никто не пострадал

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пострадавших после атаки БПЛА в Ростовской области нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, Азовским морем и Ростовской областью.
«Сегодня утром в районе села Песчанокопское средствами радиоэлектронной борьбы подавлен вражеский ударный БПЛА. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.