Сырский после потери Угледара отдал новый приказ ВСУ

О боевых действиях внутри города в сентябре сообщал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, бои тогда шли «уже в самом Угледаре». В Кремле, комментируя эти сообщения, говорили о «положительной динамике». Российское Минобороны накануне, 3 октября, сообщило о взятии города. За несколько дней до этого руководство ДНР заявляло, что российские военные «взяли Угледар в клещи» и контролируют дорогу для снабжения ВСУ.