Ночью на Кубани звучал сигнал тревоги из-за беспилотников

В городе Приморско-Ахтарске на Кубани ночью звучал сигнал тревоги. Об этом написал 4 октября в 0.14 в своем Telegram (18+) глава района Максим Бондаренко, передает ИА KrasnodarMedia.
— Тревога по БПЛА. Приморско-Ахтарск и близлежащие, — написал он в сообщении".
Он также напомнил о правилах поведения во время атаки беспилотников.
По сообщению пресс-службы Министерства обороны РФ, в течение ночи были совершены атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории страны. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе над Белгородской и Воронежской областями по шесть, над акваторией Азовского моря — пять и один — над территорией Ростовской области.
Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утвердил документ, определяющий размер компенсаций гражданам, пострадавшим от теракта или действий по его пресечению.