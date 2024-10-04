Ночью на Кубани звучал сигнал тревоги из-за беспилотников

По сообщению пресс-службы Министерства обороны РФ, в течение ночи были совершены атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории страны. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе над Белгородской и Воронежской областями по шесть, над акваторией Азовского моря — пять и один — над территорией Ростовской области.