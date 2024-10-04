Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два российских БТР уничтожили колонну бронетехники ВСУ, бой попал на видео

Военкоры «Русской весны» выяснили подробности боя двух российских БТР против целой колонны ВСУ в Курской области. Описание подвига российских военных появилось в Telegram-канале издания.

По данным военкоров, двум российским бронетранспортерам противостояли сразу 19 единиц украинской бронетехники. Колонна пыталась прорваться в тыл ВС РФ.

«12 единиц смогло заехать в район поселка, восемь единиц было уничтожено перекрестным огнем, четыре единицы смогли проехать дальше, но также были уничтожены другими подразделениями», — говорится в описании боя.

В сообщении отмечается, что пять единиц бронетехники бежали с поля боя, не успев добраться до основной дороги.

«После основного контакта, две единицы техники противника, попытались прорваться через нашу засаду, но также были уничтожены», — пишут военкоры.

Российские войска с 6 августа уничтожают украинские подразделения, напавшие на приграничные районы Курской области. По последним данным, за время вылазки ВСУ потеряли свыше 19,8 тысячи человек, 135 танков, 98 БТР, 66 БМП и 33 пусковых установок РСЗО.

Операция по уничтожению формирований ВСУ в регионе продолжается.