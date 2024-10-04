Два российских БТР уничтожили колонну бронетехники ВСУ, бой попал на видео

По данным военкоров, двум российским бронетранспортерам противостояли сразу 19 единиц украинской бронетехники. Колонна пыталась прорваться в тыл ВС РФ.
«12 единиц смогло заехать в район поселка, восемь единиц было уничтожено перекрестным огнем, четыре единицы смогли проехать дальше, но также были уничтожены другими подразделениями», — говорится в описании боя.
В сообщении отмечается, что пять единиц бронетехники бежали с поля боя, не успев добраться до основной дороги.
«После основного контакта, две единицы техники противника, попытались прорваться через нашу засаду, но также были уничтожены», — пишут военкоры.
Российские войска с 6 августа уничтожают украинские подразделения, напавшие на приграничные районы Курской области. По последним данным, за время вылазки ВСУ потеряли свыше 19,8 тысячи человек, 135 танков, 98 БТР, 66 БМП и 33 пусковых установок РСЗО.
Операция по уничтожению формирований ВСУ в регионе продолжается.