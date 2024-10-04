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Новый уральский полпред рассказал, зачем идёт СВО

Уральский полпред Артем Жога, общаясь с журналистами после церемонии представления, сообщил, что бойцы защищают на полях специальной военной операции право других жителей России вести обычную, мирную жизнь.

Источник: РИА "Новости"

Его спросили, как он относится к тому, что одни люди бьются в окопах, а другие в Москве или других городах спокойно ходят по кафе — в общем, ведут размеренную жизнь. Жога ответил, что такие вопросы были и ранее.

При этом никто не отменял такие события, как свадьбы, дни рождения. По его мнению, участники спецоперации как раз отстаивают право других жителей страны вести такую жизнь.

Напомним, 3 октября Владимир Путин назначил героя ДНР, экс-председателя Народного совета республики Артёма Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. В ходе личной встречи президент РФ заявил, что Жога многое сделал для Донбасса и для России в целом, и должность полпреда президента в УрФО — большая и важная работа в регионе, где много предприятий ОПК, добавил глава государства.