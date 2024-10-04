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Опубликовано панорамное видео улиц Угледара после его освобождения

Дрон снял на видео улицы Угледара после того, как город был окончательно освобождён российской армией. Кадры опубликовало РИА Новости.

В ролике показана юго-западная часть города, где происходили бои.

На видео заметны разрушенные и обгоревшие многоэтажки. Движения техники и людей не видно, отмечает агентство.

3 октября армия России освободила Угледар в ДНР. Министерство обороны сообщило, что, когда кольцо вокруг города стало сжиматься, оставшиеся украинские солдаты «начали в панике убегать со своих позиций». В штурме Угледара помогли в том числе действия танкистов.

Как позднее рассказал глава ДНР Денис Пушилин, украинская армия создала здесь многокилометровые подземные укрытия.

Угледар — не последний рубеж обороны ВСУ на этом направлении, но один из самых укреплённых и фактически его ядро, отмечал RT.

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