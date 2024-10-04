Опубликовано панорамное видео улиц Угледара после его освобождения

3 октября армия России освободила Угледар в ДНР. Министерство обороны сообщило, что, когда кольцо вокруг города стало сжиматься, оставшиеся украинские солдаты «начали в панике убегать со своих позиций». В штурме Угледара помогли в том числе действия танкистов.