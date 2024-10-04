В Энергодаре подорвали машину бывшего главы горсовета

В сентябре 2024 года покушение было совершено на экс-мэра Энергодара Андрея Шевчика, сообщал глава «Росатома» Алексей Лихачев. «Буквально несколько дней назад было осуществлено покушение на бывшего мэра Энергодара, нашего коллегу, теперь работника Запорожской атомной электростанции Шевчика. Он тяжело пострадал», — говорил он. Шевчик возглавлял Энергодар с момента его занятия российскими войсками. До этого он работал депутатом горсовета от партии ОПЗЖ и ведущим инженером на Запорожской АЭС.