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В Воронежской области объявили режим авиационной опасности 4 октября

Жителей призывают укрыться в комнатах без окон.

Источник: Комсомольская правда

На всей территории Воронежской области сегодня, 4 октября, в 11:24 объявили авиационную опасность. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

— Если вы находитесь дома, то необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, призвал глава региона.

По словам чиновника, тем же, кто сейчас находится на улице, правильнее зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Напомним, что минувшей ночью в Воронежской области действовал режим опасности атаки БПЛА. Один из дронов упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе, из-за чего загорелась пустая цистерна.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, пять беспилотников ВСУ уничтожили над Воронежской областью ночью 4 октября.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать в сети фото и видео с мест падения дронов. Подобными действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.