Средства ПВО РФ сбили за неделю 7 ракет ATACMS и 540 беспилотников ВСУ

Отмечается, что с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 816 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18 524 танка и других боевых бронированных машин, 1 469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 569 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 915 единиц специальной военной автомобильной техники.