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Средства ПВО РФ сбили за неделю 7 ракет ATACMS и 540 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю сбили 7 оперативно-тактических ракет ATACMS и 540 беспилотников противника, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 7 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 6 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 22 реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 816 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18 524 танка и других боевых бронированных машин, 1 469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 569 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 915 единиц специальной военной автомобильной техники.