Бойцы «Днепра» нанесли огневое поражение ВСУ

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям пехотной бригады ВСУ, бригад морской пехоты и береговой обороны, трех соединений теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 510 военнослужащих, два танка, 42 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами», — говорится в сообщении российского военного ведомства.