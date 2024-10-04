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Путину доложили о взятии Угледара

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Андрей Белоусов предоставили Владимиру Путину доклады о переходе Угледара под контроль Вооруженных сил России. Минобороны заявило о взятии города вчера, 3 октября.

«Они регулярно и встречаются, и Путин регулярно получает доклады. Там были доклады высшего военного руководства и министра обороны», — ответил Дмитрий Песков во время пресс-колла на вопрос о том, как и от кого Владимир Путин узнал о переходе Угледара под контроль российской армии.

Угледар находится в ДНР примерно в 50 км от Донецка. По состоянию на 2022 год, в нем проживали примерно 15 тыс. человек. Бои за город начались в конце 2022 года.

2 октября оперативно-стратегическая группировка украинских войск «Хортица» заявила, что ВСУ получили от командования разрешение покинуть Угледар. На следующий день Минобороны России сообщило о получении контроля над городом. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что в городе остаются 115 мирных жителей.