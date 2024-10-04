Путину доложили о взятии Угледара

«Они регулярно и встречаются, и Путин регулярно получает доклады. Там были доклады высшего военного руководства и министра обороны», — ответил Дмитрий Песков во время пресс-колла на вопрос о том, как и от кого Владимир Путин узнал о переходе Угледара под контроль российской армии.
Угледар находится в ДНР примерно в 50 км от Донецка. По состоянию на 2022 год, в нем проживали примерно 15 тыс. человек. Бои за город начались в конце 2022 года.
2 октября оперативно-стратегическая группировка украинских войск «Хортица» заявила, что ВСУ получили от командования разрешение покинуть Угледар. На следующий день Минобороны России сообщило о получении контроля над городом. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что в городе остаются 115 мирных жителей.