Путину доложили о взятии Угледара

«Они регулярно и встречаются, и Путин регулярно получает доклады. Там были доклады высшего военного руководства и министра обороны», — ответил Дмитрий Песков во время пресс-колла на вопрос о том, как и от кого Владимир Путин узнал о переходе Угледара под контроль российской армии.