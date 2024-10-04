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Бойцы «Севера» отразили две контратаки ВСУ в приграничье Курской области

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российская группировка «Север» отразила две контратаки ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 30 человек, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка, Ольговка и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными», — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Уточняется, что подразделения ВС РФ продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Покровского и Плехово.