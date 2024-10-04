Белоусов поздравил войска, освободившие Угледар

«Сегодня вы стойко и самоотверженно выполняете боевые задачи, продвигаетесь вперед и тесните врага на донецкой земле. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несет существенные потери и отступает», — написал Белоусов в адрес командования и личного состава 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова II-й степени бригады.