Белоусов поздравил войска, освободившие Угледар

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Белоусов отметил, что российские войска при освобождении Угледара действовали решительно, как советские фронтовики в годы ВОВ.
«В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле» — поздравил Белоусов 37-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Будапештскую Краснознаменную ордена Красной Звезды бригаду имени Е. А. Щаденко.
«Продвигаясь вперед, повторяя решительные действия ваших ветеранов-фронтовиков в боях на Донбассе в годы Великой Отечественной войны, вы освобождаете нашу землю, проявляя при этом отвагу и стойкость», — написал Белоусов в адрес 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады.
В результате профессиональных и решительных действий российских военных в ДНР противник несет существенные потери и отступает, добавил министр обороны.
«Сегодня вы стойко и самоотверженно выполняете боевые задачи, продвигаетесь вперед и тесните врага на донецкой земле. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несет существенные потери и отступает», — написал Белоусов в адрес командования и личного состава 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова II-й степени бригады.