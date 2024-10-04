В ходе СВО погиб 46-летний военнослужащий Николай Бушуев из Кудымкара

Администрация Кудымкарского муниципального округа сообщила о гибели в ходе проведения специальной военной операции своего земляка Николая Бушуева. Военнослужащему было 46 лет.
Николай родился и вырос в Кирове. После окончания школы продолжил обучение в среднем специальном учебном заведении № 109 в Кудымкаре по специальности «автомеханик». Служил в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, был участником боевых действий.
Ушел на СВО в 2022 году, был ранен. После выздоровления он вернулся на линию фронта. Погиб в сентябре этого года. У него осталось трое детей. Администрация округа выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.
Церемония прощания с погибшим бойцом состоится в субботу, 5 октября, в Кудымкаре в прощальном зале возле городского кладбища. Прощальный митинг начнется в 11.00.