Рядом с ЗАЭС сбили украинский БПЛА

«Росгвардейцы пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА на стратегически важном объекте — Запорожской АЭС. В результате оперативных действий сотрудников Росгвардии с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия на подлете к территории ЗАЭС был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. При ударе об землю беспилотник раскололся на несколько частей, но при этом не сдетонировал», — говорится у сообщении.