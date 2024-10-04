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Рядом с ЗАЭС сбили украинский БПЛА

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Росгвардия пресекла попытку теракта, сбив украинский БПЛА самолетного типа рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Росгвардейцы пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА на стратегически важном объекте — Запорожской АЭС. В результате оперативных действий сотрудников Росгвардии с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия на подлете к территории ЗАЭС был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. При ударе об землю беспилотник раскололся на несколько частей, но при этом не сдетонировал», — говорится у сообщении.