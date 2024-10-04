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Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар с помощью бомб ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

«По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены», — подчеркнули в МО РФ.

Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, на котором виден полет истребителя-бомбардировщика и сброс боеприпасов.