Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар с помощью бомб ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены, сообщило Минобороны России.