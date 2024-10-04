ВС России уничтожили скопление наемников НАТО на Херсонском направлении

«Да что, воюем потихоньку. Бьем врага. Противник серьезный как бы. Грех жаловаться. Сегодня они (ракеты) полетят на голову натовских наемников, которых, по данным разведки, на нашем направлении большое скопление. Но также по натовской технике», — сказал РИА Новости заместитель командира батареи РСЗО «Ураган» с позывным «Дым».
По словам офицера-десантника, граждан Украины в рядах ВСУ в последнее время становится все меньше, а наемников из стран-членов блока НАТО все больше.
«В основном шевроны французов, немцев, поляков, ну и прочих бесов», — подчеркнул артиллерист-десантник.
Наибольшую опасность для боевой машины сейчас представляют из себя ракеты типа HIMARS, ATACMS, огонь дальнобойной ствольной артиллерии, а также беспилотные летательные аппараты различных классов и типов.
«Специальные расчеты есть. Работает РЭБ. Зенитки работают, охраняют нас. Так что ребята все трудятся ради победы над фашизмом», — сказал «Горыныч».
Мехвод расчета подчеркнул, что работа его боевой машины осуществляется исключительно ночью.
«У нас система довольно-таки эффективная и мощная, которая наносит непоправимый урон противнику. Тем самым, мы являемся целью номер один», — сказал РИА Новости старший офицер батареи с позывным «Академик».
Ночью расчет боевой машины РСЗО «Ураган» получил координаты цели, и из тщательно замаскированного капонира выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию, отработал по полученным координатам, быстро свернулся и покинул позицию, чтобы не попасть под контрбатарейную работу врага.
Согласно данным объективного контроля, полученным от операторов БПЛА, артиллеристы-десантники успешно поразили все обозначенные им цели.
«Потом зайдет наша пехота, закрепится на участках фронта… По данным разведки, очень много наемников из блока НАТО… Наши войска активно продвигаются. Обстановка меняется в лучшую сторону», — сообщил офицер-десантник с позывным «Дым».