ВС России уничтожили скопление наемников НАТО на Херсонском направлении

«Да что, воюем потихоньку. Бьем врага. Противник серьезный как бы. Грех жаловаться. Сегодня они (ракеты) полетят на голову натовских наемников, которых, по данным разведки, на нашем направлении большое скопление. Но также по натовской технике», — сказал РИА Новости заместитель командира батареи РСЗО «Ураган» с позывным «Дым».