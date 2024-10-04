В Славянске прогремела серия взрывов

«О сильных взрывах в Славянске сообщают местные паблики. Они пишут, что взрывы продолжаются уже почти 10 минут», — говорится в сообщении, опубликованном издания.
Официальной информации о взрывах не поступало.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Серия мощных взрывов раздалась в пятницу в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает местное издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«О сильных взрывах в Славянске сообщают местные паблики. Они пишут, что взрывы продолжаются уже почти 10 минут», — говорится в сообщении, опубликованном издания.
Официальной информации о взрывах не поступало.