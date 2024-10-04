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В Славянске прогремела серия взрывов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Серия мощных взрывов раздалась в пятницу в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает местное издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Источник: AP 2023

«О сильных взрывах в Славянске сообщают местные паблики. Они пишут, что взрывы продолжаются уже почти 10 минут», — говорится в сообщении, опубликованном издания.

Официальной информации о взрывах не поступало.