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Над Курской областью сбили украинский беспилотник

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ, беспилотник сбит над Курской областью, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Четвертого октября около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.