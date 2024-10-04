ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ с БПЛА «Иноходец» в курском приграничье

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск “Север” был вскрыт пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, который был обустроен в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат места нахождения боевиков ВСУ было принято решение о точечном огневом воздействии. В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА “Иноходец” прямого ракетного удара пункт временной дислокации подразделения ВСУ был уничтожен», — отметили в ведомстве, добавив, что результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля.