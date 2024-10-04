Генерал ВСУ сообщил, что Залужный, будучи главкомом, получил ранение на фронте

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Валерий Залужный в прошлом году получил ранение на фронте, когда занимал пост главкома Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, соответствующее видео опубликовало издание «Страна».