Генерал ВСУ сообщил, что Залужный, будучи главкомом, получил ранение на фронте

На видеозаписи Кривонос утверждает, что обстрел командного пункта был сразу после звонка из офиса президента Залужному и главком чудом не погиб.
«Залужный снял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу, и через 1,5 минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле», — сообщил Кривонос.
По его словам, главкома спасло только то, что помещение было хорошо укреплено.
В мае 2023 года в СМИ появлялась информация о ранении Залужного, однако официально украинские власти ее не комментировали.