При атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области ранены семь человек

«Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось атакам беспилотников. Ранены семь мирных жителей», — написал он.
По словам губернатора, одна женщина получила минно-взрывную травму и различные осколочные ранения. Медики доставляют ее в областную клиническую больницу. Другую женщину с осколочным ранением ноги везут в городскую больницу № 2 в Белгороде.
В свою очередь, еще троим пострадавшим оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Кроме того, два человека самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи они продолжат лечение амбулаторно.
Губернатор добавил, что в результате атаки также загорелись три машины. Помимо этого, повреждения получили хозпостройка, легковой и грузовой автомобили.
Украинские войска регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.