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При атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области ранены семь человек

БЕЛГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Украинские дроны атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадали семь человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось атакам беспилотников. Ранены семь мирных жителей», — написал он.

По словам губернатора, одна женщина получила минно-взрывную травму и различные осколочные ранения. Медики доставляют ее в областную клиническую больницу. Другую женщину с осколочным ранением ноги везут в городскую больницу № 2 в Белгороде.

В свою очередь, еще троим пострадавшим оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Кроме того, два человека самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи они продолжат лечение амбулаторно.

Губернатор добавил, что в результате атаки также загорелись три машины. Помимо этого, повреждения получили хозпостройка, легковой и грузовой автомобили.

Украинские войска регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.

Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.