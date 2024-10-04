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В Минобороны сообщили об ударе «Искандера» в Сумской области

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли ракетный удар из комплекса «Искандер-М» по району сосредоточения ротно-тактической группы ВСУ в Сумской области, уничтожены 12 бронемашин и до 80 боевиков, сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск “Север” был вскрыт район сосредоточения ротно-тактической группы одного из механизированных батальонов 47-й механизированной бригады ВСУ, который был обустроен в лесополосе в районе н.п. Фрунзенка в Сумской области», — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесен ракетный удар по выявленным целям.

«В результате удара уничтожено 12 боевых бронированных машин, 5 пикапов и до 80 боевиков ВСУ», — добавили в МО РФ.

Кроме того, российское ведомство опубликовало видеоролик с кадрами удара.