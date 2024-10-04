В Минобороны сообщили об ударе «Искандера» в Сумской области

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск “Север” был вскрыт район сосредоточения ротно-тактической группы одного из механизированных батальонов 47-й механизированной бригады ВСУ, который был обустроен в лесополосе в районе н.п. Фрунзенка в Сумской области», — говорится в сообщении.