В Минобороны сообщили об ударе «Искандера» в Сумской области

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск “Север” был вскрыт район сосредоточения ротно-тактической группы одного из механизированных батальонов 47-й механизированной бригады ВСУ, который был обустроен в лесополосе в районе н.п. Фрунзенка в Сумской области», — говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесен ракетный удар по выявленным целям.
«В результате удара уничтожено 12 боевых бронированных машин, 5 пикапов и до 80 боевиков ВСУ», — добавили в МО РФ.
Кроме того, российское ведомство опубликовало видеоролик с кадрами удара.