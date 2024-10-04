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«Огромное горе»: в зоне СВО погибли Александр Бобылев и Владислав Минеев

Двое военнослужащих из Башкирии погибли в зоне СВО.

Стало известно о гибели двоих военнослужащих из Башкирии в зоне проведения спецоперации. Как сообщили в Белорецкой администрации, в ходе выполнения боевого задания от тяжелых ранений скончались доброволец Александр Бобылев и старший стрелок штурмовой роты Владислав Минеев. Сегодня, 4 октября, их проводили в последний путь в Белорецке.

Известно, что оба военнослужащих подписали контракт с Минобороны РФ в 2024 году.

— Это огромное горе и большая утрата для всех нас. Мы потеряли настоящих мужчин, героев, проявивших мужество и отвагу, — написал про погибших бойцов глава районной администрации Андрей Иванюта.