«Огромное горе»: в зоне СВО погибли Александр Бобылев и Владислав Минеев

Стало известно о гибели двоих военнослужащих из Башкирии в зоне проведения спецоперации. Как сообщили в Белорецкой администрации, в ходе выполнения боевого задания от тяжелых ранений скончались доброволец Александр Бобылев и старший стрелок штурмовой роты Владислав Минеев. Сегодня, 4 октября, их проводили в последний путь в Белорецке.