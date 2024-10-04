Волонтеры из Крыма отправили 10 тонн грузов на передовую

Волонтеры, предприниматели и актив Крымского отделения «Единой России» передали бойцам в зоне СВО партию гуманитарной помощи. На передовую отправили 10 тонн стройматериалов и строительных инструментов для создания укреплений. Об этом сообщил председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов.
Также для военных подготовили продукты питания и медицинские препараты. Для того, что солдаты не мерзли в холодное время, для них отправили печки-буржуйки.
Помощь получат военные из 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты на Запорожском направлении. Вся помощь сформирована в соответствии с запросами бойцов.
Напомним, 4 октября в Севастополе прошли противодиверсионные учения территориальной обороны и силовиков.