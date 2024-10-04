Ход операции по уничтожению ВСУ
По данным Минобороны РФ, российская группировка войск «Север» продолжает наступление, сосредоточив бои в Суджанском, Большесолдатском и Глушковском районах. Украинские беспилотники снова попытались атаковать Курчатов, где расположена Курская АЭС. В регионе за день трижды объявлялась ракетная опасность. По информации губернатора Алексея Смирнова, на 15:00 мск сбито три украинских беспилотника и две ракеты.
Вооруженные силы РФ отразили две контратаки противника вблизи сел Плехово, Любимовка и Ольговка, а также пять попыток украинских войск прорваться через границу в районе поселка Новый Путь. В ходе боев российские войска нанесли огневое поражение украинским формированиям в районах Дарьино, Плехово, хутора Покровский, села Любимовка и поселка Новый Путь. Кроме того, авиация и артиллерия атаковали скопления ВСУ в 20 населенных пунктах Горшеченского, Суджанского, Большесолдатского и Глушковского районов.
Минобороны РФ опубликовало видео, на котором показано уничтожение пункта временной дислокации подразделения ВСУ в приграничном районе Курской области с помощью беспилотного комплекса «Иноходец». По данным ведомства, место расположения было обнаружено во время разведки, после чего были подтверждены координаты и нанесен точечный удар.
В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА «Иноходец» прямого ракетного удара пункт временной дислокации подразделения ВСУ был уничтожен. Результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля.
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничной зоне Курской области с использованием бомб ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, сообщило Минобороны РФ.
По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены.
Также было опубликовано видео с полетом истребителя и сбросом боеприпасов.
Заявление главы ФСБ
ВСУ вторглись в Курскую область, чтобы спровоцировать Россию на жесткий ответ и исключить предпосылки переговоров, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.
Никак не облегчая положение ВСУ в Донбассе, эта акция изначально была направлена на провоцирование России на непропорционально жесткий ответ и на устранение предпосылок к урегулированию конфликта в обозримой перспективе.
Бортников также подчеркнул, что эта «вылазка» вновь продемонстрировала «преступную сущность» Киева.
3 октября Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики.