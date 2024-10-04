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Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 4 октября 2024 года

Бои в Курской области продолжаются уже 60 дней. За это время потери ВСУ на Курском направлении превысили 20 200 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 4 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Владимир Гердо/ТАСС

Ход операции по уничтожению ВСУ

По данным Минобороны РФ, российская группировка войск «Север» продолжает наступление, сосредоточив бои в Суджанском, Большесолдатском и Глушковском районах. Украинские беспилотники снова попытались атаковать Курчатов, где расположена Курская АЭС. В регионе за день трижды объявлялась ракетная опасность. По информации губернатора Алексея Смирнова, на 15:00 мск сбито три украинских беспилотника и две ракеты.

Вооруженные силы РФ отразили две контратаки противника вблизи сел Плехово, Любимовка и Ольговка, а также пять попыток украинских войск прорваться через границу в районе поселка Новый Путь. В ходе боев российские войска нанесли огневое поражение украинским формированиям в районах Дарьино, Плехово, хутора Покровский, села Любимовка и поселка Новый Путь. Кроме того, авиация и артиллерия атаковали скопления ВСУ в 20 населенных пунктах Горшеченского, Суджанского, Большесолдатского и Глушковского районов.

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором показано уничтожение пункта временной дислокации подразделения ВСУ в приграничном районе Курской области с помощью беспилотного комплекса «Иноходец». По данным ведомства, место расположения было обнаружено во время разведки, после чего были подтверждены координаты и нанесен точечный удар.

В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА «Иноходец» прямого ракетного удара пункт временной дислокации подразделения ВСУ был уничтожен. Результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля.

Минобороны РФ
(цитата по «РИА»)

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничной зоне Курской области с использованием бомб ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, сообщило Минобороны РФ.

По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены.

Минобороны РФ
(цитата по «РИА»)

Также было опубликовано видео с полетом истребителя и сбросом боеприпасов.

Заявление главы ФСБ

ВСУ вторглись в Курскую область, чтобы спровоцировать Россию на жесткий ответ и исключить предпосылки переговоров, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

Никак не облегчая положение ВСУ в Донбассе, эта акция изначально была направлена на провоцирование России на непропорционально жесткий ответ и на устранение предпосылок к урегулированию конфликта в обозримой перспективе.

Александр Бортников
директор ФСБ (цитата по «Ведомостям»)

Бортников также подчеркнул, что эта «вылазка» вновь продемонстрировала «преступную сущность» Киева.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики.