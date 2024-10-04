Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 4 октября 2024 года

Вооруженные силы РФ отразили две контратаки противника вблизи сел Плехово, Любимовка и Ольговка, а также пять попыток украинских войск прорваться через границу в районе поселка Новый Путь. В ходе боев российские войска нанесли огневое поражение украинским формированиям в районах Дарьино, Плехово, хутора Покровский, села Любимовка и поселка Новый Путь. Кроме того, авиация и артиллерия атаковали скопления ВСУ в 20 населенных пунктах Горшеченского, Суджанского, Большесолдатского и Глушковского районов.