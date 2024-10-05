Сколько платят на СВО и что еще дают контрактникам помимо довольствия и выплат

Военные, заключившие контракт, чтобы служить в зоне спецоперации на Украине, вправе рассчитывать на крупные выплаты — их начисляют ежемесячно и разово. Помимо выплат есть и другие, нематериальные, преференции.
Во-первых, при заключении контракта военным положена единовременная федеральная выплата — 400 тысяч рублей.
От региональных властей перечисляют местные выплаты. Суммы увеличились во многих регионах. Например, в Москве за заключение контракта выплачивают 1,9 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 2,1 млн рублей, в Краснодарском крае — 1,2 млн рублей и плюсом от 200 до 300 тысяч рублей от муниципалитета. Во многих регионах выплаты скромнее, но, к примеру, в Москву можно приехать из любого региона, точно также гражданин из любого региона РФ может обратиться, например, в крымский военкомат, чтобы получить 400 тысяч от региона и земельный участок.
Денежное довольствие перечисляют в соответствии с воинским званием и должностью. Ежемесячное минимальное денежное довольствие составляет:
— рядового, стрелка — 210 тысяч рублей;
— гранатометчика, повара — 211 тысяч рублей;
— пулеметчика, старшего сапера, водителя — 216 тысяч рублей;
— водителя-электрика — 222 тысячи рублей;
— старшего телефониста — 224 тысячи рублей;
— начальника радиостанции командно-штабной машины — 232 тысячи рублей;
— инструктора штаба — 234 тысячи рублей;
— командира отделения — 238 тысяч рублей;
— замкомандира взвода — 250 тысяч рублей.
Положены также ежемесячная доплата для ветеранов боевых действий (от 3 481 рубля), выплаты за каждый день участия в активных наступательных действиях (8 тысяч рублей), выплаты за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов (50 тысяч рублей) и выплаты за захват или уничтожение вооружения или военной техники противника (от 50 тысяч рублей).
Дополнительные ежемесячные выплаты могут устанавливать и регионы. Так, дополнительная ежемесячная городская выплата военнослужащим, поступившим на службу в Москве, составляет 50 тысяч рублей.
Контрактники имеют право на разного рода льготы и соцгарантии. Среди них внеконкурсное поступление в вузы и первоочередное право на приобретение садовых земельных участков; возможность приобрести жилье за счет Минобороны через накопительно-ипотечную систему; кредитные и налоговые каникулы; льготы при оплате ЖКХ
Семьям контрактников также положены льготы. К примеру, это путевки в лагеря отдыха для детей, квоты для обучения детей в вузах, а также региональные меры поддержки в зависимости от региона.
Выплаты при ранении будут зависеть от его тяжести, а при гибели военнослужащего, проходившего службу в зоне СВО, выплаты получит семья.
Контракт заключается на 1 год, 3 года или 5 лет.