Сколько платят на СВО и что еще дают контрактникам помимо довольствия и выплат

От региональных властей перечисляют местные выплаты. Суммы увеличились во многих регионах. Например, в Москве за заключение контракта выплачивают 1,9 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 2,1 млн рублей, в Краснодарском крае — 1,2 млн рублей и плюсом от 200 до 300 тысяч рублей от муниципалитета. Во многих регионах выплаты скромнее, но, к примеру, в Москву можно приехать из любого региона, точно также гражданин из любого региона РФ может обратиться, например, в крымский военкомат, чтобы получить 400 тысяч от региона и земельный участок.