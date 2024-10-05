Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

«В Одессе прозвучал взрыв», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».
Спустя несколько минут телеканал сообщил о повторном взрыве.
В Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.