Олбани
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Источник: РИА "Новости"

«В Одессе прозвучал взрыв», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».

Спустя несколько минут телеканал сообщил о повторном взрыве.

В Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.