БПЛА атаковали несколько предприятий в Воронежской области

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Беспилотники атаковали несколько гражданских предприятий в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Украинские БПЛА попытались атаковать несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. По уточненным данным, один человек ранен. Мужчина получил осколочное ранение в руку», — написал он.
На одном из этажей на предприятии, где получил ранение сотрудник, начался пожар. На месте происшествия работают оперативные службы.
На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет.
Ранее на территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, режим опасности сохраняется.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников.