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БПЛА атаковали несколько предприятий в Воронежской области

Гусев: при атаке БПЛА на предприятие в Воронежской области пострадал человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Беспилотники атаковали несколько гражданских предприятий в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Украинские БПЛА попытались атаковать несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. По уточненным данным, один человек ранен. Мужчина получил осколочное ранение в руку», — написал он.

На одном из этажей на предприятии, где получил ранение сотрудник, начался пожар. На месте происшествия работают оперативные службы.

На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

Ранее на территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, режим опасности сохраняется.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников.