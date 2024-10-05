Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесён авиационными ракетами по разведанным целям противника. После их применения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
«По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены», — добавили в МО РФ.