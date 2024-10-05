Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Вертолёты Ка-52М нанесли авиаудар по живой силе и бронетехнике украинских военнослужащих в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

Источник: Sputnik.by

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесён авиационными ракетами по разведанным целям противника. После их применения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

«По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены», — добавили в МО РФ.