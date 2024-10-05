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В Минобороны рассказали, как удалось сломить оборону ВСУ в Угледаре

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бойцам группировки войск «Восток» удалось сломить украинскую оборону Угледара, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи, сообщили в Минобороны.

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«Ключом к украинской обороне Угледара оказался обходной маневр подразделений группировки войск “Восток”, которым ударами с флангов удалось взять город-крепость в клещи», — рассказали в ведомстве.

По словам штурмовавших город военных, боевики ВСУ сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии. Но перед лицом неминуемого окружения украинские подразделения оставили Угледар, при этом свыше 40 солдат противника сдались в плен.

«В освобожденном городе нашим штурмовикам достались немалые трофеи. Ими стали брошенное ВСУ оружие и боеприпасы, в том числе натовского производства — польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, стрелковое вооружение и другое», — отметили в ведомстве.

Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.