В Минобороны рассказали, как удалось сломить оборону ВСУ в Угледаре

«Ключом к украинской обороне Угледара оказался обходной маневр подразделений группировки войск “Восток”, которым ударами с флангов удалось взять город-крепость в клещи», — рассказали в ведомстве.
По словам штурмовавших город военных, боевики ВСУ сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии. Но перед лицом неминуемого окружения украинские подразделения оставили Угледар, при этом свыше 40 солдат противника сдались в плен.
«В освобожденном городе нашим штурмовикам достались немалые трофеи. Ими стали брошенное ВСУ оружие и боеприпасы, в том числе натовского производства — польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, стрелковое вооружение и другое», — отметили в ведомстве.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.