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Экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара, даже израсходовав боекомплект

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» во время штурма Угледара израсходовал свой боезапас, но не вышел из боя, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

МО РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября.

«Один из экипажей танка Т-80БВМ общевойскового объединения группировки войск “Восток” из Забайкалья первым прорвался к Угледару с западного направления, проложив катковым тралом дорогу штурмовикам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж израсходовал весь боекомплект на оказание огневой поддержки наступающих штурмовиков, но из боя не вышел.

«У нас немного боекомплекта не хватило. Быстро отстреляли, и РПГшник вылез из лесопосадки…. Получается, пушку нам пробили», — приводит МО РФ слова механика-водителя танка Т-80 с позывным «Бурый».