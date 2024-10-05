Экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара, даже израсходовав боекомплект

МО РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября.
«Один из экипажей танка Т-80БВМ общевойскового объединения группировки войск “Восток” из Забайкалья первым прорвался к Угледару с западного направления, проложив катковым тралом дорогу штурмовикам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж израсходовал весь боекомплект на оказание огневой поддержки наступающих штурмовиков, но из боя не вышел.
«У нас немного боекомплекта не хватило. Быстро отстреляли, и РПГшник вылез из лесопосадки…. Получается, пушку нам пробили», — приводит МО РФ слова механика-водителя танка Т-80 с позывным «Бурый».