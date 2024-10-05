Олбани
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: эвакуировать мирных жителей Угледара пока невозможно

Минобороны России сообщило, что у властей пока нет возможности эвакуировать около сотни жителей Угледара. Сейчас российские военные привозят продукты и воду тем, кто «прячется в подвалах», уточнили в ведомстве. Ранее стало известно, что на территории Угледара остались 115 жителей. О взятии Угледара под контроль российские военные сообщили 3 октября.

«Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду», — говорится в сообщении Минобороны. Его цитирует «РИА Новости».

Агентство также приводит слова штурмовика с позывным Макс, рассказавшего, что мирные жители прячутся по несколько человек в подвалах. «Все подвалы целые… Дома разбиты, а подвалы — самое безопасное место. Шестнадцать человек прятались в школе. У некоторых просто не было возможности уехать, потому что предлагали им за бешеную сумму вывезти вещи», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Угледар находится в ДНР примерно в 50 км от Донецка. По состоянию на 2022 год, в нем проживали примерно 15 тыс. человек. Бои за город начались в конце 2022 года.

О начале городских боев в населенном пункте глава ДНР Денис Пушилин сообщил 25 сентября, через несколько дней присутствие российских войск в городе признали украинские власти. 2 октября оперативно-стратегическая группировка украинских войск «Хортица» заявила, что вооруженные силы Украины получили от командования разрешение покинуть Угледар. 3 октября Минобороны России сообщило о взятии города российскими военными.