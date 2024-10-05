Минобороны: эвакуировать мирных жителей Угледара пока невозможно

Агентство также приводит слова штурмовика с позывным Макс, рассказавшего, что мирные жители прячутся по несколько человек в подвалах. «Все подвалы целые… Дома разбиты, а подвалы — самое безопасное место. Шестнадцать человек прятались в школе. У некоторых просто не было возможности уехать, потому что предлагали им за бешеную сумму вывезти вещи», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».