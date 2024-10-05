Минобороны: эвакуировать мирных жителей Угледара пока невозможно

«Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду», — говорится в сообщении Минобороны. Его цитирует «РИА Новости».
Агентство также приводит слова штурмовика с позывным Макс, рассказавшего, что мирные жители прячутся по несколько человек в подвалах. «Все подвалы целые… Дома разбиты, а подвалы — самое безопасное место. Шестнадцать человек прятались в школе. У некоторых просто не было возможности уехать, потому что предлагали им за бешеную сумму вывезти вещи», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».
Угледар находится в ДНР примерно в 50 км от Донецка. По состоянию на 2022 год, в нем проживали примерно 15 тыс. человек. Бои за город начались в конце 2022 года.
О начале городских боев в населенном пункте глава ДНР Денис Пушилин сообщил 25 сентября, через несколько дней присутствие российских войск в городе признали украинские власти. 2 октября оперативно-стратегическая группировка украинских войск «Хортица» заявила, что вооруженные силы Украины получили от командования разрешение покинуть Угледар. 3 октября Минобороны России сообщило о взятии города российскими военными.