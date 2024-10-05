Память Героя СВО почтили в Нанайском районе Хабаровского края

По информации пресс-службы регионального управления МВД России, Артём Моложалый в декабре 2022 года заключил контракт о прохождении военной службы и ушёл добровольцем в должности старшего разведчика-сапера группы специального назначения. Однако вернуться домой ему было не суждено. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга ефрейтор посмертно был награждён Орденом Мужества.