Память Героя СВО почтили в Нанайском районе Хабаровского края

Торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь погибшего при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции майора полиции в отставке Артёма Моложавого прошла у здания отдела МВД России по Нанайскому району в селе Троицкое, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По информации пресс-службы регионального управления МВД России, Артём Моложалый в декабре 2022 года заключил контракт о прохождении военной службы и ушёл добровольцем в должности старшего разведчика-сапера группы специального назначения. Однако вернуться домой ему было не суждено. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга ефрейтор посмертно был награждён Орденом Мужества.
Почетное право открытия памятной доски было предоставлено заместителю начальника УМВД России по Хабаровскому краю полковнику полиции Николаю Добросоцкому и временно исполняющей обязанности начальника ОМВД России по Нанайскому району майору полиции Елизавете Яговкиной.
На церемонии открытия присутствовали сотрудники ДВЮИ МВД России им. И. Ф. Шилова, военный комиссар Хабаровского и Нанайского районов Алексей Бакалов, ветераны, личный состав районного отдела полиции, родные и близкие героя, односельчане. Участники церемонии почтили память героя минутой молчания.