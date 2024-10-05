Над тремя регионами России за ночь уничтожили 10 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Белгородской области перехвачено и уничтожено семь БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожен один БПЛА и два БПЛА уничтожены над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны.