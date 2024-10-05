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Над тремя регионами России за ночь уничтожили 10 украинских БПЛА

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили 10 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Белгородской области перехвачено и уничтожено семь БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожен один БПЛА и два БПЛА уничтожены над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны.