В Хабаровском крае в Нанайском районе торжественно открыли мемориальную доску

Об этом сообщает телеграм-канал Полиция Хабаровского края.
В декабре 2022 года Артем Геннадьевич заключил контракт о прохождении военной службы и отправился добровольцем на фронт в качестве старшего разведчика-сапёра в группе специального назначения.
Право открыть памятную доску было предоставлено заместителю начальника УМВД России по Хабаровскому краю полковнику полиции Николаю Добросоцкому и временно исполняющей обязанности начальника ОМВД России по Нанайскому району майору полиции Елизавете Яговкиной.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, ефрейтор Артем Геннадьевич Моложавый был награждён Орденом Мужества посмертно указом президента Российской Федерации.