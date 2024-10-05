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В Хабаровском крае в Нанайском районе торжественно открыли мемориальную доску

В Нанайском районе состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о майоре полиции в отставке Артеме Моложавом, который погиб при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

Об этом сообщает телеграм-канал Полиция Хабаровского края.

В декабре 2022 года Артем Геннадьевич заключил контракт о прохождении военной службы и отправился добровольцем на фронт в качестве старшего разведчика-сапёра в группе специального назначения.

Право открыть памятную доску было предоставлено заместителю начальника УМВД России по Хабаровскому краю полковнику полиции Николаю Добросоцкому и временно исполняющей обязанности начальника ОМВД России по Нанайскому району майору полиции Елизавете Яговкиной.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, ефрейтор Артем Геннадьевич Моложавый был награждён Орденом Мужества посмертно указом президента Российской Федерации.

история