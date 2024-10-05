Военкору Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области

«В этот день я хотел бы сказать о том, что начинаем процедуру присвоения звания “Почетный гражданин Белгородской области” Евгению Поддубному», — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.
Он пожелал журналисту скорейшего выздоровления и отметил, что его «ждут дома».
Поддубный был ранен 7 августа во время освещения ситуации в Курской области. Военкор ВГТРК ехал в автомобиле, который попал под атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Врачи стабилизировали состояние Поддубного, журналиста доставили на дальнейшее лечение в московский Научно-исследовательский институт (НИИ) скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
Президент РФ Владимир Путин позвонил Поддубному 22 августа, чтобы поздравить его с днем рождения. Глава государства пожелал журналисту скорейшего выздоровления и возвращения к работе.
Позднее, 13 сентября, директор НИИ скорой помощи Сергей Петриков сообщил, что военкор продолжит регулярно посещать больницу для перевязки после выписки. На теле военного репортера много ожогов, уточнил он.
30 сентября Путин присвоил Поддубному звание Героя России.