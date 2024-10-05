Боксёр Денис Лебедев открыл сбор для участников СВО из Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в Народном фронте Иркутской области, в течение всех дней чемпионата, который будет проходить до 12 октября, все желающие смогут сделать перевод на региональный счёт «Всё для победы». На собранные деньги Денис Лебедев поможет закупить несколько квадрокоптеров, РЭБ и противодроновых ружей, а также другое необходимое для военнослужащих оборудование.