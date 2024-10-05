Боксёр Денис Лебедев открыл сбор для участников СВО из Иркутской области

Боксёр-профессионал, чемпион мира по боксу Денис Лебедев объявил сбор средств для спортсменов из Иркутской области, которые находятся в зоне СВО. Спортсмен является почётным гостем чемпионата России по боксу, который в эти дни проходит во Дворце спорта «Труд» в Иркутске.
Как сообщили irk.aif.ru в Народном фронте Иркутской области, в течение всех дней чемпионата, который будет проходить до 12 октября, все желающие смогут сделать перевод на региональный счёт «Всё для победы». На собранные деньги Денис Лебедев поможет закупить несколько квадрокоптеров, РЭБ и противодроновых ружей, а также другое необходимое для военнослужащих оборудование.
Напомним, в чемпионате России по боксу в Иркутске принимают участие более 300 спортсменов из 65 регионов страны. В составе сборной Иркутской области 21 спортсмен, и в активе нашей команды есть одна победа: Олег Мошкирев одолел соперника из Санкт-Петербурга.