В Алуште простились с погибшим в зоне СВО героем Юрием Романовым

«Юрий Дмитриевич был грамотным, ответственным, порядочным и добросовестным человеком, настоящим патриотом своей страны. К сожалению, боевые действия не бывают без потерь. Погиб Юрий Дмитриевич 22 сентября 2024 года, исполняя свой воинский долг. Он сражался, как истинный патриот, мужественно приняв смертельный бой. Юрий Дмитриевич отдал свою жизнь, защищая интересы нашей Родины, мирных жителей Курской области», — написала Галина Огнева.